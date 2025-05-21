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Российские рыбопромышленные компании попали под санкции Евросоюза

ЕС впервые ввел санкции против российских рыбопромышленных компаний
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Андрей Зима/РИА Новости

Европейский союз впервые ввел санкции в отношении российских рыбопромышленных компаний. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

В принятый 20 мая Евросоюзом 17-й пакет антироссийских санкций включены две рыбопромышленные компании из РФ — холдинг «Норебо» и «Мурман СиФуд». В ЕС считают, что российские рыболовецкие суда оснащены технологиями, используемыми для шпионажа в Северном и Балтийском морях, и присутствуют в непосредственной близости к критически важным инфраструктурным и военным объектам Норвегии.

Введенные санкции предполагают запрет на проход в водах Евросоюза, ремонт судов и выгрузку рыбы в портах. В дальнейшем эти меры могут существенно осложнить российским компаниям экспорт.

Глава Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев назвал ожидаемыми принятые Евросоюзом антироссийские санкции. Он отметил, что в прогнозе рыбного экспорта на 2030 год ВАРПЭ ориентировала российский рыбопромышленный бизнес на переориентацию поставок в дружественные страны. Так, доля Евросоюза в российском рыбном экспорте уменьшится с 14,9% в 2023 году до 6,5% в 2030 году, а доля БРИКС и глобального Юга возрастет в несколько раз.

20 мая Совет Евросоюза утвердил новый, 17-й по счету, пакет санкций против России. Сразу после принятия 17-го пакета антироссийских санкций глава евродипломатии Кая Каллас заявила о начале подготовки 18-го пакета санкций. Она отметила, что ЕС идет на такой шаг, чтобы «Россия захотела мира».

Ранее в Германии назвали безумием введение новых санкций ЕС против России.

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