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Экономист о новых санкциях против России: «Не рой яму другому, сам в нее попадешь»

Экономист Балынин оценил новые санкции против РФ фразой «не рой яму другому»
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Shutterstock

Новые санкции Великобритании и Евросоюза против России можно охарактеризовать поговоркой «не рой яму другому, сам в нее попадешь», заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В любых экономических санкциях есть негативный эффект для организации свободной мировой торговли. При этом российская экономика ответила своей высокой устойчивостью на все предыдущие пакеты санкций. Мне здесь вспоминается известная фраза: «не рой яму другому, сам в нее попадешь», — заявил экономист.

Он не ожидает угроз хорошему экономическому росту в России в 2025 году из-за введенных рестрикций. Балынин полагает, что, несмотря на новый санкционный виток, темпы роста российской экономики будут в этом году выше мировых.

По словам эксперта, в 2024 году именно российская экономика была в локомотиве роста мировой: рост был более чем на 4%, а в мире — меньше 3%.

20 мая Великобритания и Евросоюз ввели новые санкции против России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сенатор Ольга Епифанова заявила, что очередные санкции против РФ — как поговорка про быка и медведя.

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