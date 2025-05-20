На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сенатор поговоркой оценила последствия новых санкций для России

Сенатор Епифанова: очередные санкции против РФ — как поговорка про быка и медведя
close
Ольга Бурыкина

Новые санкции Великобритании и Евросоюза против России можно охарактеризовать поговоркой «бык с медведем тягались — рога да хвост его остались», заявила «Газете.Ru» сенатор, эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова.

Она отметила, что санкции хоть и касаются чувствительных сфер — поставок технологий, оборонки, логистики, но у России уже есть наработанные механизмы адаптации.

«Да и в целом, столь крупную и самодостаточную страну, как Россия, санкциями не задушить. Есть такая русская поговорка: «бык с медведем тягались — рога да хвост его остались». Примерно так сейчас выглядят очередные санкционные потуги Запада», — сказала Епифанова.

Великобритания 20 мая расширила антироссийские санкции, добавив в список 82 новых фигуранта. Под ограничения попали судна так называемого «теневого флота», задействованные в обходе ценового потолка на нефть, а также Агентство по страхованию вкладов и Санкт-Петербургская валютная биржа.

Тем временем Евросоюз ввел санкции против структур, связанных с госкорпорацией «Ростех», страховой компании ВСК и производителя дронов «Беспилотные системы».

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп объяснил отказ от новых санкций против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами