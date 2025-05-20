Сенатор поговоркой оценила последствия новых санкций для России

Сенатор Епифанова: очередные санкции против РФ — как поговорка про быка и медведя

Новые санкции Великобритании и Евросоюза против России можно охарактеризовать поговоркой «бык с медведем тягались — рога да хвост его остались», заявила «Газете.Ru» сенатор, эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова.

Она отметила, что санкции хоть и касаются чувствительных сфер — поставок технологий, оборонки, логистики, но у России уже есть наработанные механизмы адаптации.

«Да и в целом, столь крупную и самодостаточную страну, как Россия, санкциями не задушить. Есть такая русская поговорка: «бык с медведем тягались — рога да хвост его остались». Примерно так сейчас выглядят очередные санкционные потуги Запада», — сказала Епифанова.

Великобритания 20 мая расширила антироссийские санкции, добавив в список 82 новых фигуранта. Под ограничения попали судна так называемого «теневого флота», задействованные в обходе ценового потолка на нефть, а также Агентство по страхованию вкладов и Санкт-Петербургская валютная биржа.

Тем временем Евросоюз ввел санкции против структур, связанных с госкорпорацией «Ростех», страховой компании ВСК и производителя дронов «Беспилотные системы».

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Ранее Трамп объяснил отказ от новых санкций против России.