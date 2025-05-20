Маск подтвердил планы оставаться главой Tesla в ближайшем будущем

Американский предприниматель Илон Маск заявил о намерении остаться на должности генерального директора компании Tesla в будущем. Об этом он сообщил в ходе Катарского экономического форума в Дохе, пишет ТАСС.

«‎Да, в этом нет никаких сомнений», — сказал бизнесмен.

До этого газета Wall Street Journal (WSJ) писала, что совет директоров Tesla ищет преемника Илона Маска на пост генерального директора автокомпании.

Члены совета директоров Tesla якобы обратились в несколько компаний по поиску руководителей, чтобы разработать формальный процесс поиска следующего генерального директора компании.

В свою очередь Маск назвал статью WSJ заведомо ложной, а также «грубейшим нарушением этики».

На фоне этого в начале мая председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм сообщила, что совет выразил уверенность в способности Маска продолжить работу на своем посту.

Ранее стало известно о резком падении доходов Илона Маска.