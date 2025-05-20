ЕС ввел санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть

Европейский союз включил в 17-й пакет санкций против Российской Федерации 183 танкера для перевозки нефти и нефтепродуктов, три танкера для перевозки сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщается в официальном журнале ЕС.

В санкционный список попали танкеры по перевозке СПГ North Moon, North Ocean и North Light, а также дноуглубительное судно Tong Yuan, два судна для перевозки тяжелых и негабаритных грузов Nan Feng Zhi Xing и Ocean 28.

Евросоюз планирует продлить до 28 июня 2026 года исключение для проекта «Сахалин-2» относительно применения к флоту для перевозки нефти с проекта в Японию условия потолка цены (price cap) на нефть.

Также Евросоюз включил в антироссийский санкционный список 28 судей и следователей, ответственных за нарушение прав человека в России.

Незадолго до этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила на встрече глав министерств иностранных дел и обороны ЕС, что сразу после принятия 17-го пакета санкций против РФ Европа начинает подготовку 18-го, «чтобы Россия захотела мира».

Подробнее о санкциях ЕС против России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Великобритания ввела новые санкции против России.