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В санкционный список ЕС вошли 28 российских судей и следователей

ЕС ввел санкции против 28 судей и следователей РФ за нарушение прав человека
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Евросоюз включил в антироссийский санкционный список 28 судей и следователей, ответственных за нарушение прав человека в России. Об этом говорится в «Официальном журнале ЕС», в котором опубликованы соответствующие нормативные акты, передает ТАСС.

Под ограничения, в частности, попали судьи Олеся Менделеева, Ольга Баландина, Татьяна Молитвина, Михаил Казаков, Маргарита Котова. Кроме того, в черный список вошли следователи Надежда Тихонова, Денис Попов, Вячеслав Витухин.

ЕС назвал их ответственными за нарушение прав человека при вынесении приговоров, связанных с военной операцией России на Украине.

20 мая Совет Евросоюза утвердил 17-й пакет санкций против России. В министерстве иностранных дел Эстонии рассказали, что он, в частности, включает в себя ограничения против 17 физических, 58 юридических лиц РФ и 200 танкеров.

Ранее в МИД РФ ответили на угрозы Зеленского и ЕС об усилении санкций.

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