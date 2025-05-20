Набиуллина объяснила, сможет ли ИИ заменить ЦБ и назначить ключевую ставку

Центробанк использует возможности искусственного интеллекта (ИИ), однако они сильно ограничены в том числе в вопросах ключевой ставки и прогнозировании. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

«Мы стараемся использовать возможности искусственного интеллекта, я лично считаю, что там большой потенциал, но пока не в макроэкономическом анализе и прогнозировании», — сказала Набиуллина, отвечая на на «Альфа-саммите» на вопрос, сможет ли ИИ заменить совет директоров в принятии решений по ключевой ставке.

Глава ЦБ уточнила, что ИИ учится на старых данных, а в условиях структурной трансформации его возможности ограничены.

По словам Набиуллиной, Банк России использует ИИ во время работы с жалобами, а также для рерайта материалов, чтобы сделать их «понятнее».

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался на тему, сможет ли ИИ заменить дипломата. Он выразил уверенность, что никакая технология не сможет заменить эрудицию, интуицию и опыт человека.

Лавров отметил, что дипломатия реализуется в том числе в творческих решениях, которые может найти только человек.

Глава МИД РФ добавил, что, несмотря на то, что нейросети ускоряют и облегчают рабочий процесс, он сам предпочитает живое общение.

Ранее в Госдуме призвали разработать механизм международного контроля за ИИ.