На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров отшутился, говоря о развитии искусственного интеллекта

Лавров: работать с машинисткой приятнее, чем с искусственным интеллектом
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Работать с машинисткой лучше, чем с любым искусственным интеллектом (ИИ), пошутил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Дипломатического клуба. Его слова приводит РИА Новости.

«Конечно, работа с живой машинисткой это лучше, чем с любым искусственным интеллектом», — заявил Лавров.

Он вспомнил, как бегал по коридорам, когда начинал свою карьеру во внешнеполитическом ведомстве. Если машинистка допускала какую-то ошибку, то надо было замазать опечатку корректором или перепечатывать страницу снова.

Лавров отметил, что несмотря на то, что нейросети ускоряют и облегчают рабочий процесс, он все равно предпочитает живое общение.

До этого министр иностранных дел России высказался на тему: сможет ли ИИ заменить дипломата. По его мнению, никакая технология не сможет заменить эрудицию, интуицию и опыт «нормального» дипломата.

Лавров добавил, что дипломатия реализуется в том числе в творческих решениях, которые может найти только живой человек.

Ранее в Госдуме призвали разработать механизм международного контроля за ИИ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами