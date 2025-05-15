Лавров отшутился, говоря о развитии искусственного интеллекта

Лавров: работать с машинисткой приятнее, чем с искусственным интеллектом

Работать с машинисткой лучше, чем с любым искусственным интеллектом (ИИ), пошутил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Дипломатического клуба. Его слова приводит РИА Новости.

«Конечно, работа с живой машинисткой это лучше, чем с любым искусственным интеллектом», — заявил Лавров.

Он вспомнил, как бегал по коридорам, когда начинал свою карьеру во внешнеполитическом ведомстве. Если машинистка допускала какую-то ошибку, то надо было замазать опечатку корректором или перепечатывать страницу снова.

Лавров отметил, что несмотря на то, что нейросети ускоряют и облегчают рабочий процесс, он все равно предпочитает живое общение.

До этого министр иностранных дел России высказался на тему: сможет ли ИИ заменить дипломата. По его мнению, никакая технология не сможет заменить эрудицию, интуицию и опыт «нормального» дипломата.

Лавров добавил, что дипломатия реализуется в том числе в творческих решениях, которые может найти только живой человек.

Ранее в Госдуме призвали разработать механизм международного контроля за ИИ.