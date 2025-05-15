Лавров заявил, что искусственный интеллект не заменит опытного дипломата

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что дипломатия останется востребованной профессией, несмотря на развитие искусственного интеллекта (ИИ). Об этом он заявил во время заседания в Дипломатической академии МИД РФ, передает РИА Новости.
Лавров выразил уверенность, что никакая технология не сможет заменить эрудицию, интуицию и опыт «нормального» дипломата.
«Если ты дипломат нормальный, то какой-то искусственный интеллект не заменит твоего собственного естественного интеллекта, естественной интуиции, опыта и эрудиции, конечно же», — подчеркнул министр.
По его мнению, дипломатия реализуется в творческих решениях, которые способен найти только живой человек.
В феврале зампред Госдумы Александр Бабаков от партии «Справедливая Россия — За правду» заявил о необходимости разработки механизма международного контроля над ИИ.
До этого первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко заявил, что государству необходимо взять сферу ИИ под свой контроль, чтобы не допустить «восстания машин».
Ранее стало известно, что среднее время рабочих встреч в РФ сократилось на 10 минут из-за ИИ.