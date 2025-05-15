Лавров заявил, что искусственный интеллект не заменит опытного дипломата

Лавров: дипломатия останется востребованной профессией даже с развитием ИИ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что дипломатия останется востребованной профессией, несмотря на развитие искусственного интеллекта (ИИ). Об этом он заявил во время заседания в Дипломатической академии МИД РФ, передает РИА Новости.

Лавров выразил уверенность, что никакая технология не сможет заменить эрудицию, интуицию и опыт «нормального» дипломата.

«Если ты дипломат нормальный, то какой-то искусственный интеллект не заменит твоего собственного естественного интеллекта, естественной интуиции, опыта и эрудиции, конечно же», — подчеркнул министр.

По его мнению, дипломатия реализуется в творческих решениях, которые способен найти только живой человек.

В феврале зампред Госдумы Александр Бабаков от партии «Справедливая Россия — За правду» заявил о необходимости разработки механизма международного контроля над ИИ.

До этого первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко заявил, что государству необходимо взять сферу ИИ под свой контроль, чтобы не допустить «восстания машин».

Ранее стало известно, что среднее время рабочих встреч в РФ сократилось на 10 минут из-за ИИ.