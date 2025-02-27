В Госдуме призвали разработать механизм международного контроля за ИИ

Для отслеживания развития искусственного интеллекта (ИИ) необходимо разработать механизм международного контроля, считает зампред Госдумы, член фракции «Справедливая Россия – За правду» Александр Бабаков. Развитие технологий уже влияет на человечество, игнорировать это нельзя, цитирует Дума ТВ его выступление в программе «Законный вопрос. Подкаст».

Сегодня люди используют ИИ, который просто собирает информацию и выдает ответы — это пока еще далеко от самостоятельно мыслящего существа. Это скорее информационная база, управляемая математическими решениями, отметил депутат. Важно учитывать, что насыщение нейросети данными, обучение и направленность ответов контролируются людьми, подчеркнул он.

«Поэтому не стоит быть столь наивными, чтобы предполагать, что он сам по себе, некий искусственный интеллект, существующий где-то, вдруг выдаёт нам истину в последней инстанции», — отметил Бабаков, напомнив, что получаемые ответы — результаты анализа огромного пласта информации, которая легла в основу «мнения» ИИ.

Однако нельзя отрицать огромное влияние этой технологии на человечество, добавил парламентарий. На этом фоне находящиеся в лидерах страны будут как получать положительные результаты технологического прогресса, так и нести ответственность за внутреннюю культуру и другие детали. По мнению Бабакова, у государств должна быть единая, согласованная позиция.

«Если это будет делаться всеми — это лучшая форма контроля. Она будет не в ущерб кому-то, а в интересах всех остальных — особенно тех, кто не в состоянии технологически обеспечить собственное создание этого [ИИ]», — заключил депутат.

До этого первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко заявил, что развитие ИИ зашло очень далеко, поэтому государству необходимо взять эту сферу под свой контроль. По его мнению, это поможет не допустить «восстания машин» или начать применять возможности ИИ можно в «злых целях».

Ранее в правительстве ответили на призыв начать регулирование ИИ.