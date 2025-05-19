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В России спрогнозировали снижение рубля летом

Финансист Бархота: летом рубль может ослабнуть до 85–95 за доллар
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Курс рубля летом, по оценке банковского аналитика Андрея Бархоты, будет находиться в диапазоне 85–95 рублей за доллар. Об этом эксперт сообщил агентству «Прайм».

При этом эксперт отметил, что ослабление российской валюты не связано напрямую ни с рыночной ситуацией, ни с санкционным давлением.

По словам специалиста, укрепление рубля ниже отметки в 85 рублей за доллар может отрицательно сказаться на состоянии федерального бюджета, усилив его дефицит. В связи с этим он не исключает, что власти могут прибегнуть к нестандартным мерам для поддержки ослабления рубля.

Среди возможных шагов он назвал ограничения на продажу экспортной выручки, валютные интервенции со стороны Минфина и Центробанка, а также снижение ключевой ставки.

По мнению Бархоты, все эти факторы могут привести к тому, что летом целевой курс рубля останется в пределах 85–95 за доллар.

Ранее стали известны страны с возможностью обмена рублей на местную валюту.

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