Россиянам рассказали, когда ожидать доллар по 70 рублей

Летом курс доллара может опуститься до 70 рублей, евро — до 85 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Курсы валют будут волатильны в течение всего 2025 года, и доллар еще не достиг своего «дна». Летом курс доллара будет в коридоре 82-90 рублей, но может опуститься до 70 рублей. Курс евро составит 91-99 рублей, но может снизиться до 85 рублей. Такой сценарий я не исключаю, и это нормальная ситуация. Осенью волатильность курсов валют будет сохраняться. К концу осени на некоторое время курсы зарубежных валют могут скорректироваться на значениях выше текущих, но потом к концу года рубль снова укрепится. Сегодня нет ни одного фундаментального фактора, который мог быть оказать существенное устойчивое негативное влияние на рубль. Конечно, сейчас существуют некоторые вызовы с ценой на нефть, но они преодолимы, каких-либо рисков не вижу», — отметил Балынин.

По его мнению, действия российских экспортеров в настоящее время являются крайне ответственными — они продают порядка 90% своей валютной выручки, что выше установленных нормативов. Экономист полагает, что эта практика сохранится вне зависимости от наличия нормативов продажи валютной выручки.

5 мая курс доллара превышал 82,7 рубля, евро — 93,7 рубля, юаня — 11,4 рубля.

Ранее были спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на эту неделю.