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Растущий курс рубля объяснили «долларовыми заначками» россиян

Экономист Зубец: курс рубля устойчив благодаря долларовым заначкам россиян
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Pexels

По данным Центробанка, рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару. На это влияет множество различных факторов, включая сокращение импорта на фоне жесткой денежно-кредитной политики. Однако главная причина стабильности рубля – это «долларовые заначки» россиян, достигающие $100 млрд, заявил директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец в эфире Общественной Службы Новостей.

Среди причин укрепления рубля эксперт выделил последствия денежно-кредитной политики ЦБ, которая вынуждает людей, имеющих деньги, нести их не на потребительский рынок, а складывать на депозиты. При этом с учетом падающего импорта участникам рынка не нужна валюта для его закупки, а в торговле с основными партнерами Россия применяет в основном бартерные схемы, пояснил Зубец. Он также напомнил о популярной сегодня схеме керри-трейда, по которой в страну ввозится, а затем продается валюта для вложения денег в рублевые депозиты.

Оказывают влияние и события на политической арене – в частности, ожидания по поводу «примирения» и, соответственно, роста российских акций, отметил экономист. Он также призвал не забывать о «заначках» россиян в долларах, которые они начали реализовывать из-за невыгодности такого хранения средств.

«Последняя причина, на мой взгляд, это то, что у нас в стране у населения хранится примерно на сто миллиардов долларов заначек, а так как доллар хранить невыгодно, те, у кого доллары есть, продают эти заначки, несут их в банки, чтобы получить доход», — объяснил эксперт.

По его мнению, до тех пор, пока у россиян остаются «долларовые заначки», курс рубля будет стабильным.

Напомним, накануне ЦБ установил официальный курс доллара США на 20 мая на уровне 80,41 рубля — на 36 копеек ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро понижен на 20 копеек — до 90,50 рубля. Кроме того, на четыре копейки понижен курс юаня — до 11,11 рубля. Как отмечал в беседе с «Газетой.Ru» директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко, рубль продолжает занимать относительно стабильные позиции в парах с тремя валютами (доллар, евро и юань) на фоне прошедших переговоров в Турции.

Ранее экономист объяснил, как экономике России вредит растущий курс рубля.

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