Спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на эту неделю

На этой неделе курс доллара составит 80-83 рубля, евро — 89-92 рубля, юаня — 11-11,5 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

«Рубль продолжает занимать относительно стабильные позиции в парах с тремя валютами (доллар, евро и юань) на фоне прошедших переговоров в Турции. Среди факторов его укрепления — смещение экспортно-импортного баланса в пользу экспортеров, высокая ключевая ставка, которая мотивирует избавляться от валюты в пользу более дорогих рублей, ожидание, по крайней мере, начала разрядки геополитической напряженности и поиска путей урегулирования конфликта», — отметил Тимошенко.

По его словам, первые два фактора имеют краткосрочный характер и на более длинном горизонте рубль подешевеет.

Финансист добавил, что в апреле заметно снизились экспортируемые российские сырьевые товары, и это тоже может оказать давление на национальную валюту. Тимошенко уточнил, что на доллар негативно влияют данные по инфляции США, снижение показателей по производственному сектору и заявления главы Федерального резерва о вероятных перспективах волатильной инфляции в будущем.

Вероятность торгового эмбарго со стороны стран ЕС в отношении России и запуска пошлин на российский экспорт сыграет против рубля в паре с евро, уверен эксперт. Он заключил, что свежая статистика по снижению квартального прироста ВВП в еврозоне окажет давление на евро, а в пользу него сыграет рост экономики еврозоны на 1,2% в первом квартале.

К 11:10 мск 19 мая доллар стоил 80,6 рубля, евро — 90,4 рубля, юань — 11,12 рубля.

Ранее сообщалось, что россияне избавляются от евро.