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Банк России понизил курс доллара на 20 мая

Банк России принял решение понизить курс доллара на 20 мая до 80,41 рубля
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LariBat/Shutterstock/FOTODOM

Банк России решил установить официальный курс доллара США на 20 мая на уровне 80,41 рубля — на 36 копеек ниже предыдущего показателя. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс евро понижен на 20 копеек — до 90,50 рубля. Кроме того, на четыре копейки понижен курс юаня — до 11,11 рубля.

13 мая кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер сообщил, что в июне курс доллара составит 85–90 рублей, евро — 95–100 рублей, юаня — 11,5–12 рублей. По его словам, с начала года курсы иностранных валют просели на 20%. Эксперт подчеркнул, что курсы зарубежных валют находятся на дне цикла, и позже они будут дороже.

Для таких оценок есть факторы, сказал он. Во-первых, ⁠прогнозируется сокращение экспорта, что уменьшит предложение валюты на рынке. Во-вторых, вероятно восстановление импорта. Это увеличит спрос на валюту, продолжил Зельцер. В-третьих, ЦБ и Минфин обсуждают корректировки бюджетного правила и нормативов репатриации выручки экспортеров. Кроме того, ЦБ в начале лета может задуматься над первым снижением ключевой ставки, добавил эксперт.

Ранее было названо условие, при котором доллар будет стоить 100 рублей к концу года.

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