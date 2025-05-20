Экономист объяснил, как экономике России вредит растущий курс рубля

В последние дни рубль демонстрирует уверенное укрепление – так, впервые за долгое время доллар близился к отметке в 80 рублей, а евро упал до 90 рублей. Однако позитивным рост нацвалюты считается только в случае, если исходит из укрепления экономики, а нынешняя ситуация больше обусловлена эмоциональной реакцией валютного рынка, считает член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев. В таких условиях укрепление рубля, наоборот, вредит экономике, заявил он Общественной Службе Новостей.

Среди причин растущего рубля эксперт выделил «подкрутку» со стороны Центробанка и эмоциональную реакцию внебиржевых валютных рынков на международные политические события. В целом курс обычно зависит от темпов роста экономики, денежных показателей баланса, бюджета и прочих факторов, поэтому в фундаментальном измерении курс остается стабильным, пояснил Беляев.

«Считать, что сильная валюта — это хорошо, можно тогда, когда это является результатом укрепления экономики, ее прогресса и динамичного движения в поступательном направлении, а самое главное — повышения ее эффективности», — подчеркнул экономист.

В то же время искусственные меры по изменению курса нацвалюты, хотя и приносят выгоду в краткосрочной перспективе, но в целом всегда вредят экономике, убежден эксперт. Этот вред заключается в том, что Россия получает меньше доходов от экспорта – так, например, при продаже газа и нефти в иностранной валюте и пересчете по завышенному курсу в бюджет направляется меньше средств, чем при котировках с учетом объективных показателей.

Не происходит и снижения рублевых затрат на импорт товаров, так как наблюдаемая в РФ инфляция зависит не от избытка денег в обороте, а от «произвола продавцов», формирующих цены на рынке, считает экономист. По его мнению, все это делает нынешнее укрепление рубля не столь благоприятным, а искусственное изменение курса вызывает вопросы, так как подобные скачки вредят ведению бизнеса.

«Бизнесу сейчас и так не просто. А когда он не может найти точку опоры в реальном курсе, не может ничего предсказать, то у него и перспективы становятся очень шаткими, и надежды на развитие экономики как-то подрываются», — заключил эксперт.

Напомним, накануне ЦБ установил официальный курс доллара США на 20 мая на уровне 80,41 рубля — на 36 копеек ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро понижен на 20 копеек — до 90,50 рубля. Кроме того, на четыре копейки понижен курс юаня — до 11,11 рубля. Как отмечал в беседе с «Газетой.Ru» директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко, рубль продолжает занимать относительно стабильные позиции в парах с тремя валютами (доллар, евро и юань) на фоне прошедших переговоров в Турции.

Ранее экономист спрогнозировал летний курс рубля.