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Эксперт объяснил, почему китайское агентство повысило кредитный рейтинг РФ

Экономист Катасонов: Китай рассчитывает на снятие санкций с России
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Shutterstock

Доктор экономических наук Валентин Катасонов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал новость о том, что китайское агентство China Chengxin International Credit Rating (CCXI) повысило рейтинг России до BBB+g. По его мнению, КНР рассчитывает на то, что с РФ снимут ограничения и в страну вновь хлынут иностранные инвестиции.

«Но удивительно, что это инициатива китайцев, а не американцев. Видимо, китайцы тоже смотрят на Россию как на некий такой вкусный объект, который надо осваивать. Так что я считаю, что это, конечно, неприятное для нас событие. Но, тем не менее, если правильно к нему отнестись, то ничего страшного нет. Главное, правильно отнестись. Понимать, что это сигнал к тому, что нас опять начнут осваивать», — сказал Катасонов.

О том, что Россия получила первый после начала специальной военной операции на Украине суверенный кредитный рейтинг до BBB+g стало известно накануне.

Комментируя решение CCXI, зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко заявил, что это положительный факт, но обольщаться не стоит.

Ранее международное агентство понизило рейтинг эмитента США.

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