В Китае оценили устойчивость экономики России

«Ведомости»: Россия получила первый с начала СВО суверенный рейтинг

Россия получила первый после начала специальной военной операции на Украине суверенный кредитный рейтинг до BBB- со стабильным прогнозом, его повысило китайское агентство China Chengxin International Credit Rating (CCXI). Об этом сообщает газета «Ведомости».

Соответствующий рейтинг означает среднюю экономическую и финансовую устойчивость и такой же риск дефолта.

В обосновании рейтинга указали, что экономика России постепенно адаптируется к санкциям и показывает стабильность к потрясениям, а геополитические риски нормализируются. Кроме того, агентство указало на разумную финансовую и денежно-кредитную политику российских властей, международные резервы в достаточном количестве и фонд национального благосостояния, которые оказывают весомую поддержку стране в обслуживании внешнего долга.

В CCXI также отметили, что Россия выполняет обязательства по государственному долгу вовремя и в полном объеме, а сам долг находится на очень низком уровне. Агентство отметило, что расширение военно-промышленного комплекса России с начала спецоперации уменьшило энергетическую зависимость страны и предоставило ей возможность со временем восстановить гражданское развитие экономики на основе этих цепочек поставок.

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