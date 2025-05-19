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В Госдуме объяснили, почему России дали высокий рейтинг впервые с начала СВО

Депутат Савченко: рост экономики и независимость от Запада дали РФ рейтинг ВВВ+g
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Григорий Сысоев/РИА Новости

То, что Россия впервые после начала спецоперации на Украине получила суверенный кредитный рейтинг за границей, — положительный факт, но обольщаться не стоит. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко, комментируя сообщение о том, что китайское агентство China Chengxin International Credit Rating (CCXI) повысило рейтинг России до BBB+g.

«Естественно, китайцы обратили внимание на российскую экономику, защищенность нашей финансовой системы, на то, что мы достаточно успешно справились с импортозамещением, с отрезанием технологической и технической зависимости от западных стран — традиционных, так скажем, контактов. Поэтому все это вместе повлияло на высокий рейтинг от CCXI. Он заслуженный, и цифры нашей экономики это показывают. Но я бы здесь не обольщался и не расслаблялся, потому что, при успехе, как правило, начинается «ура, перерезай ленточки, все, мы победили». Но России предстоит огромная и сложная работа», — отметил Савченко.

Вместе с тем, депутат добавил, что России нужно ориентироваться на свои собственные рейтинговые агентства, которые создавали ЦБ и Минфин.

По его словам, в последние 15-20 лет западные рейтинговые агентства «манипулировали российской экономикой и искажали факты, что было на руку крупным банкам и инвесторам, а также крупным спекулянтам на биржах».

Ранее в Китае оценили устойчивость экономики России.

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