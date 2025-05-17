Международное агентство понизило рейтинг эмитента США

Международное рейтинговое агентство Moody's Ratings понизило долгосрочный рейтинг эмитента правительства США с AAA до AA1. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Понижение рейтинга на одну ступень по нашей 21-уровневой рейтинговой шкале отражает более чем десятилетний рост показателей государственного долга и процентных платежей до уровней, которые значительно превышают показатели стран с аналогичным рейтингом», — говорится в сообщении.

В марте бюджетное управление конгресса Соединенных Штатов сообщило, что правительство США может столкнуться с дефолтом к августу 2025 года. По его данным, подобных исход событий может наступить, если власти не повысят потолок госдолга.

10 мая глава минфина США Скотт Бессент также сообщил, что страна может столкнуться с дефолтом в августе. Министр призвал конгресс увеличить или приостановить действие лимита долга к середине июля, чтобы сохранить «полноту доверия и авторитета Соединенных Штатов».

Ранее в конгрессе США посчитали госдолг страны на 2035 год.