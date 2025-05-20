ЦБ России хочет добиться цели по инфляции без кредитного сжатия

Нынешний уровень ключевой ставки нужен для устойчивого снижения инфляции, но Банк России намерен достичь цели по инфляции в 4% без неблагоприятных последствий для экономики. Об этом заявила директор департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова во время II банковского форума «Эксперт РА», передает ТАСС.

«Ожидаем пока, что у нас будет «мягкая посадка» без кредитного сжатия», — сказала она.

20 мая глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина во время «Альфа-саммита» заявила, что высокие темпы роста экономики могут привести к дефициту рабочей силы и разгону инфляции.

16 мая в ходе конференции «Российский фондовый рынок — 2025» Набиуллина заявила, что с оптимизмом смотрит на перспективы развития российского финансового рынка. По ее словам, рост роли капитала неизбежен, в том числе ввиду «исторического перекоса» в сторону банковского финансирования, который сложился в РФ.

Ранее Путин заявил, что, если Набиуллина улыбается, значит, все хорошо.