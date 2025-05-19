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Минэкономразвития прокомментировало присвоение РФ суверенного рейтинга от компании КНР

Минэк: получение суверенного рейтинга от CCXI означает доверие партнеров к РФ
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Shutterstock

Получение Россией суверенного кредитного рейтинга от китайской компании China Chengxin International Credit Rating (CCXI) означает доверие партнеров. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

Там отметили, что повышение рейтинга страны также говорит об уверенности партнеров РФ в стабильности российской финансовой системы. В дальнейшем это будет способствовать развитию экономических и инвестиционных отношений со странами Азиатского региона, считают в Минэкономразвития.

В министерстве добавили, что российская экономика остается устойчивой, несмотря на санкции. Рост ВВП в предыдущие два года превышал среднемировой, что позволило закрепить позицию РФ как четвертой крупнейшей экономики мира по этому показателю.

Комментируя решение CCXI повысить рейтинг России до BBB+g впервые с февраля 2022 года, зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко заявил, что это положительный факт, но обольщаться не стоит.

Ранее Путин заявил, что экономика России растет не только за счет оборонки.

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