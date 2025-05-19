Еврокомиссия понизила прогноз роста российской экономики

Европейская комиссия (ЕК) снизила свой прогноз роста экономики России в этом году на 0,1 процентного пункта (п.п.). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные весеннего отчета Еврокомиссии.

Предыдущая оценка ЕК подразумевала увеличение ВВП РФ в 2025 году на 1,8 процента, нынешний прогноз предполагает прирост в 1,7 процента. Пересмотру были подвержены ожидания Еврокомиссии по поводу динамики роста валового продукта России в 2026 году. Власти Европейского союза ожидают увеличения ВВП РФ в 2026 году на 1,2 процента вместо прежних 1,6 процента.

На такую динамику окажет влияние ухудшение состояния мировой экономики в связи с эскалацией торговых войн, в том числе экономическое противостояние крупнейших ВВП — Соединенных Штатов и Китая. Подобное обстоятельство, возможно, приведет к снижению глобального спроса на энергоносители и снизит деловую активность в мире, а это негативно отразится на объемах российского экспорта и импорта, уверены в ЕК.

Представители ЕК также считают, что в текущем году темпы роста потребительских цен в России станут постепенно снижаться и составят в среднем 9,5 процента в годовом выражении. Эта тенденция, как полагают аналитики, сохранится в РФ и в следующем году. В 2026 году инфляция в стране, согласно прогнозам, должна опуститься до 5,8 процента. Достичь же целевого показателя Центрального банка России в 4 процента, по мнению Европейской комиссии, удастся не ранее 2027 года.

В феврале президент России заявил, что темпы роста экономики в России оказались не только выше изначальных прогнозов отечественных специалистов, но и превзошли аналогичные показатели в США и иных развитых государствах

Ранее российский дипломат рассказал, как РФ развивает экономику за счет западных стран.