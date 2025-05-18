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Премьер Словакии отметил роль России в поставках сжиженного газа в Европу

Фицо заявил, что Россия является вторым крупнейшим поставщиком СПГ в ЕС
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Nadja Wohlleben/Reuters

Российская Федерация является вторым крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Об этом в эфире телеканала ТА-3 заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Также он подверг критике политику Евросоюза, направленную на полный отказ от поставок российских энергоносителей в страны объединения.

«Это официальная политика создания нового «железного занавеса» между Европой, РФ и Востоком как таковым», — отметил политик.

16 мая ТАСС со ссылкой на на данные Евростата сообщил, что ЕС на 28% нарастил закупки российского СПГ и трубопроводного газа в первом квартале 2025 года. Россия заняла второе место после Соединенных Штатов по доле в общей стоимости импортированного в ЕС газа. При этом в марте сообщество заплатило за российский газ минимальную с 1999 года сумму.

24 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти в настоящее время не ведут предметных переговоров о возможных поставках газа в страны ЕС. Представитель Кремля подчеркнул, что поставки сырья — это «коммерческая история».

Ранее «Газпром» предупредил Европу об опустевших хранилищах газа к следующей зиме.

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