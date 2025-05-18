В минфине США раскритиковали Moody's после понижения кредитного рейтинга

Международное рейтинговое агентство Moody's Ratings является «отстающим индикатором». Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу NBC News.

«Мне кажется, что все так думают о кредитных агентствах», — сказал глава ведомства, отвечая на вопрос о понижении рейтинга правительства США.

О понижении кредитного рейтинга США Moody's сообщило 17 мая. В организации уточнили, что решение связано с государственным долгом США, который продолжал расти на протяжении 10 лет, а также процентными платежами, превышающими показатели стран с аналогичным рейтингом, добавили в агентстве.

В этот же день заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи раскритиковал решение Moody's понизить кредитный рейтинг правительства США. По его словам, в настоящее время президент Штатов Дональд Трамп и Республиканская партия заняты «исправлением беспорядка» предыдущей американской администрации.

Ранее в минфине США рассказали, когда в стране можно ожидать дефолта.