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В Минфине США рассказали, когда в стране можно ожидать дефолта

Минфин: США могут столкнуться с дефолтом в августе
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Reuters

Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом в августе, заявил глава Минфина США Скотт Бессент. Об этом сообщает ТАСС.

»[Денежные средства правительства] будут исчерпаны в августе, пока Конгресс будет находиться на каникулах», — поделился Бессент.

К августу у Соединенных Штатов могут закончиться деньги для оплаты счетов по задолженности, превышающей $36,2 трлн, если Конгресс не повысит потолок задолженности.

Бессент призвал Конгресс США увеличить или приостановить действие лимита долга к середине июля, чтобы сохранить «полноту доверия и авторитета Соединенных Штатов».

6 мая глава Минфина США говорил, что дефолта в стране не будет, предел государственного долга будет увеличен.

26 марта бюджетное управление конгресса Соединенных Штатов сообщило, что американское правительство может столкнуться с дефолтом к августу 2025 года, если власти не повысят потолок госдолга.

Ранее в Конгрессе США посчитали госдолг страны на 2035 год.

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