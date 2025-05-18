Европа борется с хождением бумажных денег жестче всех в мире

Европа борется с хождением бумажных денег заметно жестче остальных. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что европейские государства ужесточили борьбу с бумажными деньгами и стали поощрять безналичные переводы. Через полтора года будет действовать лимит на платеж наличными. Ограничения коснутся 19 стран из 27.

Известно, что в Греции лимит для наличной оплаты составит €500, исключение сделают только для покупателей автомобилей. Противоположная ситуация в Словении — там можно будет тратить наличными до €15 тысяч.

До этого сообщалось, что Евросоюз на 28% нарастил закупки российского СПГ и трубопроводного газа в I квартале 2025 года. Россия заняла второе место после Соединенных Штатов по доле в общей стоимости импортированного в ЕС газа.

В апреле агентство Bloomberg сообщало, что Европейский союз собирался 6 мая представить дорожную карту по поэтапному отказу от российских энергоносителей.

Ранее Евросоюз нарастил поставки пива в Россию.