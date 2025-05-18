На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Европа борется с хождением бумажных денег жестче всех в мире

РИА Новости: страны Европы стали активно бороться с наличными платежами
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Европа борется с хождением бумажных денег заметно жестче остальных. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что европейские государства ужесточили борьбу с бумажными деньгами и стали поощрять безналичные переводы. Через полтора года будет действовать лимит на платеж наличными. Ограничения коснутся 19 стран из 27.

Известно, что в Греции лимит для наличной оплаты составит €500, исключение сделают только для покупателей автомобилей. Противоположная ситуация в Словении — там можно будет тратить наличными до €15 тысяч.

До этого сообщалось, что Евросоюз на 28% нарастил закупки российского СПГ и трубопроводного газа в I квартале 2025 года. Россия заняла второе место после Соединенных Штатов по доле в общей стоимости импортированного в ЕС газа.

В апреле агентство Bloomberg сообщало, что Европейский союз собирался 6 мая представить дорожную карту по поэтапному отказу от российских энергоносителей.

Ранее Евросоюз нарастил поставки пива в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами