Евросоюз нарастил поставки пива в Россию

Евросоюз в марте нарастил продажи пива до максимума за три месяца. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Поставки начали сокращаться с ноября 2024 года. В феврале текущего года они упали до наименьшего значения с начала 2016 года, но в марте, по подсчетам агентства, они выросли на треть и составили максимальные за три месяца €6,1 млн.

Главным европейским поставщиком второй месяц подряд остается Чехия. В марте она поставила в Россию пива на €1,8 млн, что в 1,5 раза больше февральского уровня.

Германия в марте поставила этого напитка на сумму €1,3 млн против €798 тысяч в феврале. На третьем месте находится Литва — экспорт оттуда вырос вдвое и составил €939 тыс.

Как отмечает агентство, поставки пива после перерыва в четыре месяца возобновила Италия (€56 тыс.).

Одним из основных поставщиков пива в Россию в настоящее время является Китай — в марте он поставил на российский рынок алкоголя на $3,2 млн.

В феврале руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин спрогнозировал, что в российских магазинах возникнет дефицит импортного пива и слабоалкогольных коктейлей в 2025 году.

Ранее были названы главные страны-покупатели российского пива.