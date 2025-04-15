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Минпромторг предложил перевести котельные на пеллеты

Минпромторг предложил десятилетнюю программу по переводу котельных на пеллеты
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Денис Абрамов/РИА Новости

Минпромторг России предложил разработать программу по переводу мазутных и угольных котельных на топливные пеллеты и брикеты. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на совещании, посвященном развитию лесопромышленного комплекса.

Он рассказал, что для того, чтобы ежегодно перенаправлять на нужды генерации 1,5 млн тонн экспортируемых топливных гранул, необходимы инвестиции в размере 80 млрд рублей.

«Такую программу можно было бы спланировать на 10 лет до 2035 года», — сказал Алиханов, обращаясь к президенту Владимиру Путину.

Министр пояснил, что соответствующая программа позволила бы обновить теплогенерацию, особенно в отдаленных населенных пунктах, снизить выбросы загрязняющих веществ и поддержать лесную промышленность.

Крупным рынком сбыта российских пеллет до запрета на экспорт был Евросоюз. Теперь прорабатывается возможность их поставок в Китай и Монголию.

В марте губернатор Архангельской области Александр Цыбульский заявлял, что Россия может полностью обеспечить потребность Китая в пеллетном топливе.

Ранее Путин поддержал идею обсудить экспорт пеллет в Китай.

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