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Путин поддержал идею на уровне правительств обсудить экспорт пеллет в Китай

Путин поддержал идею открыть китайский рынок для российских пеллет
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Денис Абрамов/РИА Новости

Вопрос экспорта российских пеллет (топливных гранул из древесины) в Китай должен обсуждаться на уровне правительств двух государств. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, сообщается на сайте Кремля.

«Я бы попросил вашего поручения, чтобы тоже его на межправительственном уровне поставить, поскольку потенциал рынка пеллет в Китае сегодня порядка 7-8 млн тонн, а потенциал, который мог бы использоваться, мы со специалистами рассчитали, — до 30 млн тонн. То есть фактически мы могли бы заполнить лишь часть этого потенциального объема», — сказал Цыбульский.

По словам главы региона, в Северо-Западном федеральном округе есть проблема со сбытом гранул, которые до этого почти полностью поставлялись на европейские рынки. Сейчас более перспективным является китайский, отметил Цыбульский. Но там есть препятствия в виде законодательного запрета на ввоз пеллет, которые в Китайской народной республике отнесены к производственным отходам, а не к биологическому топливу.

Губернатор Архангельской области подчеркнул, что решение данного вопроса открыло бы для страны перспективный рынок сбыта. Путин ответил, что на эту тему нужно поработать с китайскими коллегами.

Также во время встречи в Кремле глава Архангельской области попросил Путина одобрить его кандидатуру на выборах.

Ранее в Кремле объяснили, почему Путин назначил Дронова исполняющим обязанности главы Новгородской области.

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