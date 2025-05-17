Россия и Афганистан подписали соглашение о переработке нефти

Афганистан подписал соглашение о совместной добыче и переработке нефти с российской компанией «Интеко Групп». Об этом рассказал РИА Новости министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи на полях форума «Россия — Исламский мир. KazanForum» .

Глава Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин рассказал, что «Интеко Групп» уже провела геологоразведку в Афганистане и готовится приступить к проведению буровых работ по добыче нефти.

«Также параллельно на выбранной площадке начнутся работы по строительству нефтеперерабатывающего завода. Место оборудовано необходимой инженерной коммуникацией», — отметил он.

До этого вице-премьер Афганистана Барадар прилетел в Казань вместе с делегацией из Кабула.

17 апреля Верховный суд Российской Федерации временно приостановил запрет на деятельность движения «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в РФ)в стране, который действовал с 2003 года. Иск был подан генеральным прокурором России, слушание состоялось в закрытом режиме. В «Талибане» приветствовали это решение.

Ранее Россия повысила уровень представительства Афганистана до посла.