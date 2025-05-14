Вице-премьер Афганистана прибыл в Россию

Вице-премьер Афганистана Барадар прилетел в Казань вместе с делегацией из Кабула

Вице-премьер Афганистана Абдул Гани Барадар с делегацией из Кабула 14 мая прибыл в Казань на форум «Россия - исламский мир: KazanForum». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на афганское посольство в России.

Руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин уточнил, что в афганскую делегацию входят министр промышленности и торговли Нуриддин Азизи, а также министр транспорта и гражданской авиации Хамидулла Ахундзаде.

17 апреля Верховный суд Российской Федерации временно приостановил запрет на деятельность движения «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в РФ)в стране, который действовал с 2003 года. Иск был подан генеральным прокурором России, слушание состоялось в закрытом режиме. В «Талибане» приветствовали это решение.

Позднее Россия повысила уровень дипломатического представительства Афганистана в Москве до посла.

Ранее сообщалось, что Афганистан намерен подписать с Россией договор о транзите газа.