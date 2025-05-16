В России допустили снижение курса доллара

На следующей неделе курс доллара может опуститься до 76 рублей. Такой прогноз в беседе с Life.ru дал финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов.

Он отметил, что рубль в последние дни показывает устойчивость, а доллар продолжает снижаться. По словам эксперта, на динамику влияет не только технический анализ, но и позиция российских властей и экспортеров. Он указал, что слишком крепкий рубль может быть невыгоден — это может снизить доходы от экспорта и поступления в бюджет. Поэтому не исключено, что регуляторы могут вмешаться в ситуацию, если укрепление рубля будет слишком резким.

На следующей неделе курс рубля может зависеть от нескольких факторов, включая геополитические переговоры, решения Евросоюза по новым санкциям и публикацию ежемесячного отчета ОПЕК, который может повлиять на цены на нефть. Антонов предположил, что в период с 19 по 23 мая доллар будет торговаться в диапазоне от 79,2 до 83,3 рубля, но при определенных условиях может просесть до 76 рублей. Однако он отметил, что в условиях неопределенности делать точные прогнозы крайне сложно.

Аналитик «Банки.ру» Гаянэ Замалеева пояснила, что жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, установившего ключевую ставку на уровне 21%, делает рублевые активы привлекательными для инвесторов. Кроме того, Минфин продолжает активные продажи валюты в рамках бюджетного правила, увеличивая предложение на рынке. Слабый спрос на импорт и сохраняющийся профицит торгового баланса также способствуют укреплению рубля.

Ранее аналитик допустил снижение мировых цен на золото.