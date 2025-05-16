Индекс Мосбиржи вырос после заявлений участников переговоров в Стамбуле

Индекс Мосбиржи вырос после переговоров РФ и Украины в Стамбуле

Российский рынок акций вернулся к росту и отыграл 3% от нижнего пика пятницы после комментариев участников делегаций РФ и Украины по итогам переговоров в Стамбуле. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 17:03 мск растет на 0,83% относительно предыдущего закрытия, до 2 863,74 пункта. До комментариев он снижался на 2%.

Прямые российско-украинские переговоры возобновились в Стамбуле — впервые с начала 2022 года. По данным Reuters, ключевым вопросом для Киева является немедленное прекращение огня. В повестке дня также значится обсуждение возможных контактов между президентами России и Украины — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции с 15 мая. Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса.

Ранее стало известно, когда Россия и Украина продолжат переговоры.