В Госдуме одобрили проект о введении в оборот цифрового рубля

Комитет Государственной думы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о поэтапном введении в оборот цифрового рубля. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, в случае вступления закона в силу банки будут обязаны обеспечить возможность получения услуг на платформе цифрового рубля. Для реализации этой инициативы будет предусмотрено несколько этапов.

Так, первый этап начнется 1 июля 2025 года. В его рамках него цифровой рубль будут внедрять системно значимые кредитные организации. Второй этап стартует 1 июля 2026 года. Тогда эта обязанность ляжет на банки с универсальной лицензией. Третий этап начнется 1 июля 2027 года. В этот период, как предполагается, все кредитные организации смогут предоставлять услуги на платформе цифрового рубля.

Помимо этого, документ предусматривает внедрение в платежную систему России универсального QR-кода для оплаты товаров и услуг. Ожидается, что законопроект будет рассмотрен Госдумой 20 мая.

В конце апреля министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что россияне смогут расплачиваться цифровыми рублями уже в ближайшем будущем. Глава ведомства отметил, что цифровой рубль полностью надежен.

Ранее экономист рассказал, как цифровой рубль повлияет на зарплаты.