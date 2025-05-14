Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме одобрили проект о введении в оборот цифрового рубля

Комитет ГД одобрил законопроект о поэтапном введении в оборот цифрового рубля
close
Максим Блинов/РИА Новости

Комитет Государственной думы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о поэтапном введении в оборот цифрового рубля. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, в случае вступления закона в силу банки будут обязаны обеспечить возможность получения услуг на платформе цифрового рубля. Для реализации этой инициативы будет предусмотрено несколько этапов.

Так, первый этап начнется 1 июля 2025 года. В его рамках него цифровой рубль будут внедрять системно значимые кредитные организации. Второй этап стартует 1 июля 2026 года. Тогда эта обязанность ляжет на банки с универсальной лицензией. Третий этап начнется 1 июля 2027 года. В этот период, как предполагается, все кредитные организации смогут предоставлять услуги на платформе цифрового рубля.

Помимо этого, документ предусматривает внедрение в платежную систему России универсального QR-кода для оплаты товаров и услуг. Ожидается, что законопроект будет рассмотрен Госдумой 20 мая.

В конце апреля министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что россияне смогут расплачиваться цифровыми рублями уже в ближайшем будущем. Глава ведомства отметил, что цифровой рубль полностью надежен.

Ранее экономист рассказал, как цифровой рубль повлияет на зарплаты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами