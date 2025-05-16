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Рубль значительно вырос на фоне стамбульских переговоров

Рубль достиг двухлетнего максимума на фоне возможных переговоров в Стамбуле
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Arisani/Shutterstock/FOTODOM

Рубль достиг двухлетнего максимума на фоне возможных переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

Уточняется, что рубль достиг отметки в 80,22 за доллар — в прошлый раз рубль находился на этой отметке 31 мая 2023 года.

14 мая официальный курс доллара составлял 80,55 рубля, а евро — 89,69 рубля.

При этом эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в интервью «Газете.Ru» высказал мнение о том, что на следующей неделе официальный курс доллара опустится ниже 80 рублей, а евро — к 89 рублям в случае успешных переговоров в Стамбуле между Россией и Украиной.

По мнению Бабина, в этом случае на бирже курс юаня опустится немного ниже 11,1 рубля, если в России, как и на мировом рынке, отношение доллара к юаню (пара USD/CNY) будет находиться в районе наблюдаемого сейчас уровня 7,2.

Ранее было названо условие, при котором доллар будет стоить 100 рублей к концу года.

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Переговоры о мире на Украине
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