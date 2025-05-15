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Курс доллара может упасть после переговоров в Стамбуле

«БКС»: 19–25 мая курс доллара упадет ниже 80 руб. при успехе переговоров в Турции
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Алексей Никольский/РИА Новости

На следующей неделе официальный курс доллара опустится ниже 80 рублей, а евро — к 89 рублям в случае успешных переговоров в Стамбуле между Россией и Украиной, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Если новостной фон, связанный с переговорным процессом в Стамбуле, будет нейтральным, рубль на следующей неделе продолжит умеренно укрепляться на фоне приближения пика налоговых платежей российских экспортеров, приходящегося на 26 и 28 мая. В результате официальный курс доллара может уйти немного ниже 80 рублей, а евро — в район 89 рублей при условии, что у нас, как и на мировом рынке, отношение евро к доллару (пара EUR/USD) останется около текущего значения 1,116. В этом случае на бирже курс юаня опустится немного ниже 11,1 рубля, если у нас, как и на мировом рынке, отношение доллара к юаню (пара USD/CNY) будет находиться в районе наблюдаемого сейчас уровня 7,2», — отметил Бабин.

14 мая официальный курс доллара составлял 80,55 рубля, а евро — 89,69 рубля.

Ранее было названо условие, при котором доллар будет стоить 100 рублей к концу года.

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