Названо условие, при котором доллар будет стоить 100 рублей к концу года

Курс доллара достигнет 100 рублей к концу года в случае реализации трех рисков, заявил «Газете.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Три главных риска для рубля во втором полугодии — это сокращение ключевой ставки ЦБ, сезонное ухудшение показателей счета текущих операций и ухудшение геополитической ситуации. Риском для нацвалюты могут стать более активные темпы снижения ключевой ставки, если позволит дезинфляция. Ключевое значение для курса рубля будет по-прежнему иметь баланс экспортно-импортной компоненты. И здесь риском может выступить сокращение экспортной выручки в результате снижения цен на нефть. Инвестдома наперегонки снижают свои таргеты по котировкам черного золота, кивая на торговые шоки и планы агрессивного восстановления квот добычи странами ОПЕК+», — отметил Бахтин.

Он добавил, что импорт в Россию неизбежно будет расти как в силу сезонности, так и на фоне ожидаемого снижения ключевой ставки, что приведет к ослаблению рубля. Бахтин считает, что геополитика — наименее предсказуемый фактор для курса рубля. По оценке инвестстратега, с большей вероятностью геополитическая премия в рубле (геополитическая премия — наценка за риск, которую инвесторы закладывали в ослабление рубля из-за геополитики — войны, санкций, угроз эскалации, международной изоляции. — «Газета.Ru») будет снижаться в течение года, но риски ее расширения всегда присутствуют.

12 мая доллар стоил более 80 рублей.

Ранее инвестстратег оценил, может ли курс доллара подняться до 150 рублей в 2025 году.