Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо условие, при котором доллар будет стоить 100 рублей к концу года

Инвестстратег Бахтин: курс доллара может достичь 100 рублей к концу года
close
rsooll/Shutterstock/FOTODOM

Курс доллара достигнет 100 рублей к концу года в случае реализации трех рисков, заявил «Газете.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Три главных риска для рубля во втором полугодии — это сокращение ключевой ставки ЦБ, сезонное ухудшение показателей счета текущих операций и ухудшение геополитической ситуации. Риском для нацвалюты могут стать более активные темпы снижения ключевой ставки, если позволит дезинфляция. Ключевое значение для курса рубля будет по-прежнему иметь баланс экспортно-импортной компоненты. И здесь риском может выступить сокращение экспортной выручки в результате снижения цен на нефть. Инвестдома наперегонки снижают свои таргеты по котировкам черного золота, кивая на торговые шоки и планы агрессивного восстановления квот добычи странами ОПЕК+», — отметил Бахтин.

Он добавил, что импорт в Россию неизбежно будет расти как в силу сезонности, так и на фоне ожидаемого снижения ключевой ставки, что приведет к ослаблению рубля. Бахтин считает, что геополитика — наименее предсказуемый фактор для курса рубля. По оценке инвестстратега, с большей вероятностью геополитическая премия в рубле (геополитическая премия — наценка за риск, которую инвесторы закладывали в ослабление рубля из-за геополитики — войны, санкций, угроз эскалации, международной изоляции. — «Газета.Ru») будет снижаться в течение года, но риски ее расширения всегда присутствуют.

12 мая доллар стоил более 80 рублей.

Ранее инвестстратег оценил, может ли курс доллара подняться до 150 рублей в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами