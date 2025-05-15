Правительство РФ выделит допсредства на поддержку IT-ипотеки

Мишустин заявил о выделении 61 млрд рублей на поддержку льготной IT-ипотеки

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ выделит еще 61 млрд рублей на поддержку льготной IT-ипотеки. Его слова приводит ТАСС.

«Всего с момента старта программы порядка 84 тыс. сотрудников ИТ-отрасли получили заем по выгодной ставке», — рассказал он.

По словам Мишустина, в 2025 году на льготную ипотеку уже было выделено 59 млрд рублей, и теперь к этой сумме прибавят почти 61 млрд рублей, чтобы создать благоприятные условия для специалистов.

Льготная ипотека позволяет программистам приобретать квартиру, дом и земельные участки в кредит по сниженной ставке.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что экономике РФ нужна мягкая посадка, чтобы ЦБ мог снизить ключевую ставку.

Также Путин назвал «придурками» лидеров стран, которые вводят антироссийские санкции. Он подчеркнул, что западные государства делают многие вещи в ущерб самим себе.

Ранее Набиуллина оценила вероятность повышения ключевой ставки.