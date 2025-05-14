Названа сумма соглашений по экономическому сотрудничеству, подписанных Трампом с Катаром

Белый дом: Трамп подписал с Катаром соглашения на более чем $1 трлн

Президент США Дональд Трамп подписал с Катаром соглашение по экономическому сотрудничеству на сумму более чем $1 трлн, заявили в Белом Доме. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что сумма соглашения составляет не менее $1,2 трлн. Катар купит у США до 210 самолетов Boeing 787 Dreamliner и 777X стоимостью $96 млрд, а также разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper на почти $2 млрд.

До этого сообщалось, что Трамп и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани подписали в Дохе соглашение о сотрудничестве, другое соглашение подписано по линии оборонных ведомств.

Накануне Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с первым государственным визитом после вступления в должность президента. Согласно данным телеканала Al Arabiya, после Катара президент отправится в Объединенные Арабские Эмираты — визит назначен на 15 мая.

12 мая американский портал Axios со ссылкой на анонимные источники писал, что Трамп в ходе своего визита в арабские страны планирует подписать ряд сделок на общую сумму в $1 трлн. По данным портала, в Саудовской Аравии глава Белого дома планирует подписать соглашения о поставках вооружений, а также заключить сделки в сфере энергетики и полезных ископаемых.

Ранее в Белом доме подтвердили, что Катар подарит Трампу роскошный самолет.