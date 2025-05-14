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Китай приостановил меры в отношении 17 американских компаний

Китай приостановил меры против 17 компаний США, включенных в перечень ненадежных
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Global Look Press

Китай приостановил меры в отношении 17 американских компаний, включенных в перечень ненадёжных субъектов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство коммерции КНР.

По данным ведомства, этим компаниям запретили осуществлять импортную и экспортную деятельность, связанную с Китаем. Также организациям ограничили возможность новых инвестиций на территории страны.

«Во исполнение договоренностей, достигнутых в ходе китайско-американских торгово-экономических переговоров на высоком уровне, с 14 мая 2025 года на 90 дней приостанавливаются меры, предусмотренные уведомлением от 4 апреля …, а также меры, предусмотренные уведомлением от 9 апреля», — говорится в сообщении министерства.

12 мая Китай и США договорились с 14 мая обоюдно заморозить применение тарифов в размере 24-процентных пунктов на первоначальный 90-дневный период. С 10 по 11 мая страны провели в швейцарской Женеве переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Координатором со стороны Китая выступил вице-премьер Государственного совета КНР Хэ Лифэн, а со стороны Соединенных Штатов — министр финансов Скотт Бессент.

В этот же день президент США Дональд Трамп заявил, что прошедшие переговоры по торговым разногласиям были продуктивными. По его словам, сторонам удалось добиться «полной перезагрузки».

Ранее в Китае назвали условие для сотрудничества с США.

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