В Китае назвали условие для сотрудничества с США

Вашингтон должен прекратить перекладывать вину за фентаниловый кризис на Китай, если США действительно заинтересованы в сотрудничестве с Пекином. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает РИА Новости.

Комментируя действующую двадцатипроцентную пошлину в отношении китайских товаров из-за наркотрафика в США, Линь Цзянь подчеркнул, что ответственность за фентаниловый кризис лежит исключительно на американской стороне.

«Если США действительно хотят сотрудничать с Китаем, им следует прекратить очернять Китай и перекладывать вину на Китай и начать диалог с китайской стороной на основе равенства, уважения и взаимной выгоды», – передает слова дипломата агентство.

Линь Цзянь также отметил, что необоснованное введение властями США пошлин в отношении Китая нанесло серьезный ущерб интересам китайской стороны.

В начале марта американский президент Дональд Трамп подписал указ о повышении импортных пошлин на товары из КНР с 10 до 20%, мотивируя это недостаточными усилиями Пекина в борьбе с незаконным оборотом наркотиков в США.

12 мая Китай и США договорились с 14 мая обоюдно заморозить применение тарифов в размере 24-процентных пунктов на первоначальный 90-дневный период. С 10 по 11 мая страны провели в швейцарской Женеве переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Координатором со стороны Китая выступил вице-премьер Государственного совета КНР Хэ Лифэн, а со стороны Соединенных Штатов — министр финансов Скотт Бессент.

Ранее Трамп призвал Китай открыть свой рынок для США.