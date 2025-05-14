В Минэнерго рассказали о росте поставок нефтепродуктов в Малайзию

Цивилев: надеемся экспортировать в Малайзию более 5 млн тонн угля в 2025 году

В текущем году Россия надеется нарастить поставки нефтепродуктов в Малайзию. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев, его слова передает РИА Новости.

Он рассказал, что по итогам прошлого года РФ экспортировала в азиатскую страну пять миллионов тонн нефтепродуктов.

«‎Мы думаем, что потенциал гораздо больше, поэтому наши компании, российские и малайзийские, будут работать над этим вопросом. Надеюсь, что результат этого года будет больше», — сказал глава ведомства.

14 мая а Кремле состоялись переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима.

Накануне Ибрагим прибыл в Россию с официальным визитом. Он пробудет в Москве до 16 мая. Как сообщали в пресс-службе Кремля, в ходе встречи лидеры государств должны были обсудить важные вопросы двустороннего сотрудничества в политике и экономике.

До этого пресс-секретарь главы правительства Малайзии Тунку Нашрула сообщил, что со вторника по четверг премьер будет находиться в Москве, где встретится с представителями российского бизнеса и малайзийской диаспоры. Кроме того, в его график включено выступление в МГИМО. Затем Анвар Ибрагим отправится в Казань, чтобы принять участие в XVI Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». Также у малазийского премьера запланирована встреча с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Ранее сообщалось, что Малайзия готова предложить России «особые отношения».