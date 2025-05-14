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«Дефицита не будет»: в РФ подорожают ягоды и фрукты из-за плохого урожая

Экономист Кульбака: падение урожая в Крыму вызовет рост цен на ягоды и фрукты
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Shutterstock

В этом году в российских магазинах вырастут цены на ягоды и фрукты из-за плохого урожая в Крыму на фоне погодных аномалий. При этом дефицита не будет – вопрос нехватки плодово-ягодных культур решается с помощью импорта, рассказал 360.ru заявил экономист, аналитик, кандидат экономических наук Николай Кульбака.

«Безусловно, плохой урожай приведет к росту цен, но говорить, что этот рост будет очень сильным, пока рано, — отметил специалист. — Это зависит от очень многих факторов, в том числе от того, как будет импорт идти, как изменится курс рубля, санкционная политика по отношению к России и многие другие вещи».

По его мнению, в целом дефицит фруктов, ягод и овощей собственного производства – это не новость для России, а постоянный вопрос, который закрывается поставками плодов из других стран. Полностью снабдить всю страну местными продуктами сложно в силу того, что в большей части страны погодные условия не соответствуют активному выращиванию фруктов, пояснил экономист.

Напомним, в конце апреля на юг обрушились заморозки, в большей степени пострадали растения в Крыму – заморозки повредили цветы абрикоса и черешни, что значительно сократит урожайность. По данным регионального отделения Союза садоводов России республики, в отдельных районах Крыма уже пропало до 100% урожая абрикосов. Некоторые аграрии успели принять меры по спасению деревьев (утепление, задымление, опрыскивание), но кто-то не успел спасти ничего.

Как напоминал управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк, главные поставки фруктов и овощей Россия получает из стран ЕАЭС и СНГ. Цитрусовые, персики и абрикосы привозят из Турции, абрикосы – из Узбекистана, из Ирана и Азербайджана идет черешня и так далее. Таким образом, прилавки не будут пустовать, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что заморозки в Крыму уничтожили часть урожая зерновых.

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