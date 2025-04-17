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Агроэксперт оценил последствия обрушившихся на юг России заморозков

Агроэксперт Березнюк: заморозки влияют на урожай, но катастрофы не произошло
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Depositphotos

На юг и центральные регионы России обрушились заморозки, сообщалось об угрозе гибели до 40% урожая фруктовых деревьев. Однако в этом нет ничего страшного – аналогичная ситуация была в прошлом году, однако даже с учетом огромного количества пострадавших посевов прилавки магазинов не остались без овощей и фруктов, заявил управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк Общественной Службе Новостей.

«Если сейчас, как известно, пострадало 4,7 тысячи гектаров, то в прошлом году пострадало 19 тысяч гектаров. Никакой катастрофы не произошло – и фрукты, и ягоды на прилавках были, какие-то категории подорожали, какие-то нет», — отметил специалист.

Он напомнил, что главные поставки фруктов и овощей Россия получает из стран ЕАЭС и СНГ. Цитрусовые, персики и абрикосы привозят из Турции, абрикосы – из Узбекистана, из Ирана и Азербайджана идет черешня и так далее. Таким образом, прилавки пустовать не будут, заключил эксперт.

Напомним, в большей степени растения пострадали в Крыму – заморозки повредили цветы абрикоса и черешни, что значительно сократит урожайность. По данным регионального отделения Союза садоводов России республики, в отдельных районах Крыма уже пропало до 100% урожая абрикосов. Некоторые аграрии успели принять меры по спасению деревьев (утепление, задымление, опрыскивание), но кто-то не успел спасти ничего.

Ранее сообщалось, что власти Турции изучают, как заморозки отразятся на экспорте в РФ.

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