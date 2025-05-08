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Глава РФПИ рассказал о проработке условий возвращения компаний, ушедших «негативно»

Дмитриев: кабмин РФ проработает условия возврата ушедшего негативно бизнеса
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Александр Вильф/РИА Новости

Российское правительство может разработать критерии возвращения на российский рынок иностранных компаний, которые ушли из страны «негативно». Об этом заявил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

Он рассказал, что в данный момент кабмин активно прорабатывает условия возвращения иностранного бизнеса в Россию.

«Конечно, если кто-то ушел, может быть, негативно, то, я думаю, правительство будет прорабатывать различные критерии, как относиться к тем компаниям, которые ушли в крайне негативном формате. Поэтому, я думаю, такие правила будут определены», — сказал он.

По его словам, уже можно увидеть, что некоторые компании возвращаются, «просто это идет не особо публично, но, безусловно, этот процесс уже идет».

Один из хороших индикаторов данного процесса — увеличение регистраций иностранных товарных знаков в России, добавил глава РФПИ.

В апреле Bloomberg сообщал, что западные компании не торопятся возвращаться в РФ из-за жестких условий, выдвигаемых Москвой.

Ранее были названы сроки возвращения голливудского кино в Россию.

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