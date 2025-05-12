Новак заявил, что Россия обеспечена углем более чем на 500 лет

Россия уже сейчас может нарастить добычу угля благодаря производственным мощностям. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в колонке для журнала «Энергетическая политика».

«Наша страна обеспечена запасами более чем на 500 лет, а производственные мощности уже сейчас позволяют наращивать добычу. Развитие новых центров добычи угля обеспечит дополнительно до 250 миллионов тонн производственной мощности на горизонте до 2050 года», — написал вице-премьер.

Новак добавил, что к 2025 году уровень потребления угля на внутреннем рынке составит до 230 млн тонн в год. При этом доля производства сырья открытым способом вырастет до 75%, отметил вице-премьер РФ.

В конце апреля в Минэнерго РФ сообщили, что страна предложила Индии ряд мер по развитию поставок угля из РФ. В частности, Москва выступила с инициативой введения возможности заключения межправсоглашения о поддержке поставок коксующегося угля и фиксации объемов поставок энергетического угля.

Ранее Россия сократила поставки каменного угля в Южную Корею до минимума.