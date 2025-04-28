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Россия предложила Индии увеличить поставки угля

Россия предложила Индии меры по развитию экспорта угля
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Global Look Press

Россия предложила Индии ряд мер по развитию поставок угля из РФ. Об этом сообщили в Минэнерго РФ, пишет «Интерфакс».

В частности, Москва предложила возможность заключения межправсоглашения о поддержке поставок коксующегося угля и фиксации объемов поставок энергетического угля.

Данное предложение было выдвинуто по итогам визита в Индию директора департамента российского Минэнерго Петра Бобылева.

В феврале сообщалось, что два крупнейших после Китая импортера российского угля — Индия и Турция — значительно снизили объем закупок этого природного ресурса у России по итогам 2024 года. Данные были указаны в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

Во второй половине января газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор ЦЦИ писала, что экспортные цены на российский уголь, в том числе энергетический, снизились до минимума — $60-$78 — за тонну в зависимости от порта отправки.

Ранее морской экспорт российского угля резко снизился из-за убытков.

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