В ФРГ сообщили, что ЕС может ввести санкции против отдельных банков в РФ

Bild: ЕС может ввести санкции против части банков и ограничить поставки урана РФ

Евросоюз в рамках 17-го пакета антироссийских санкций может ввести ограничения в отношении энергетической и банковской сфер, а также судов и судоходных компаний. Об этом сообщил немецкий журнал Bild со ссылкой на источники, передает ТАСС.

По его информации, члены ЕС могут полностью отказаться от российского газа и ужесточить ограничения цен на ее нефть. В настоящее время идут переговоры с Францией о сокращении импорта урана из России для АЭС.

Ограничения могут затронуть сферу морского страхования, то есть суда так называемого теневого флота России.

Кроме того, ЕС может ввести санкции против отдельных банков, которые работают в России или участвуют в обходе санкций.

14 мая послы Евросоюза утвердили 17-й пакет санкций против России.

Что в него входит, пока точно неизвестно. 11 мая глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заявлял, что почти половина всех ограничений, которые войдут в 17-й пакет санкций Евросоюза против России, были сформулированы Францией.

Ранее сообщалось, что ЕС включит в 17-й пакет санкций против РФ «Сургутнефтегаз» и ВСК.