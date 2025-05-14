Президент Франции не нашел правовой базы для конфискации российских активов

Замороженные в Европе активы Российской Федерации невозможно конфисковать из-за отсутствия правовой базы. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил телеканалу TF1.

Отвечая на вопрос журналиста о возможности конфискации российских активов, Макрон подчеркнул, что в настоящее время для этого не имеется легальных рамок. При этом президент Франции подчеркнул, что Европа уже использует доходы от этих активов для поддержки Киева.

Макрон указал, что необходимо принять меры для обеспечения сохранности активов РФ. И когда конфликт будет урегулирован, российские активы должны быть использованы для помощи в восстановлении Украины.

13 мая президент Франции заявил, что Европейский союз в ближайшие дни может ввести против Российской Федерации новые санкции.

Ранее в Кремле заявили, что с Россией нельзя разговаривать языком ультиматумов.